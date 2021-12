Apple envisage de vendre 300 millions d’iPhone en 2022

L’année prochaine, la firme de Cupertino souhaite vendre plus de 300 millions d’iPhone à travers le monde, à en croire nos confrères de DigiTimes. Pour atteindre cet objectif, Apple augmenterait ses expéditions de plus 30% au cours du premier semestre de 2022, soit 130 millions d’unités.

Le rapport publié par DigiTimes, citant des personnes proches des chaînes d’approvisionnement, indique donc que les expéditions d’iPhone devraient augmenter de 30% l’année prochaine.

Apple vise 300 millions d’iPhone vendus en 2022, grâce notamment au lancement de l’iPhone 14 à l’automne. Selon les rumeurs, le smartphone serait disponible en 4 variantes, mais sans le modèle « Mini ». La Pomme dévoilerait deux iPhone 14 de 6,1 et 5,5 pouces et deux modèles Pro de mêmes tailles.

Les analystes indiquent que l’iPhone 14 embarquerait un écran 120 Hz, même sur les « petits » modèles, un nouveau châssis en titane plus solide et plus léger, ainsi que des objectifs complètement intégrés à la coque. L’encoche pourrait ne pas être présente sur l’iPhone 14 Pro. L’iPhone SE 3 devrait également voir le jour en mars 2022.

Pour rappel, la production d’iPhone a baissé de 10 millions d’unités en novembre dernier, à cause de la pénurie de composants. Début 2022, les ventes du smartphone devraient connaître un rebond.