Niantic rachète Lowkey, une application de capture vidéo de gameplays

Pour développer ses plateformes de réalité augmentée, Niantic Labs! vient de racheter Lowkey, une application de capture de gameplays en vidéo. Rappelons que le studio a récemment lancé Pikmin Bloom, un jeu mobile basé sur l’AR.

Pour améliorer ses produits de réalité augmentée, Niantic a déjà acquis plusieurs sociétés par le passé. En 2017, la firme a racheté Evertoon pour concevoir un réseau social pour ses jeux. En 2020, elle a aussi acquis la société de cartographie 3D 6D.ai pour développer la réalité augmentée « à l’échelle de la planète ». En août 2021, elle a acheté l’app de numérisation LiDAR Scaniverse pour concevoir une carte du monde en 3D.

« Nous partageons une vision commune pour construire une communauté autour d’expériences partagées, et permettre de nouvelles façons de se connecter et de jouer pour nos explorateurs », précise le développeur de Pokémon Go. « Lowkey est utilisé par toutes sortes de joueurs, des groupes d’amis occasionnels aux meilleurs pros du pays, pour créer et parcourir les courtes vidéos de jeu les plus divertissantes, conçues pour une expérience mobile ! », explique Niantic.

Rappelons que l’app Lowkey permet aussi de capturer des vidéos sur nos ordinateurs et de les synchroniser avec nos appareils mobiles. Le site Lowkey.gg a été fermé suite à ce rachat.