10 raisons d’acheter une coque iPhone

Nous aimons être beaux : c’est la raison pour laquelle nous achetons des vêtements de luxe, des chaussures à la mode, des accessoires qui brillent et toutes sortes de choses qui nous mettent en valeur. Et l’iPhone est l’un des objets les plus précieux de cette génération. C’est un péché de ne pas avoir de téléphone, ou plutôt de ne pas avoir de smartphone.

Mais les smartphones sont assez chers. Ils peuvent coûter un bras (et même une jambe !), surtout pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup d’argent. Épargner pour pouvoir s’acheter un téléphone haut de gamme comme un iPhone peut prendre un certain temps lorsque l’on a d’autres priorités. Quoi qu’il en soit, posséder un smartphone est aujourd’hui un symbole de statut social, et l’habiller d’une coque lui ajoute de l’élégance et du caractère.

Voici 10 raisons d’acheter un étui pour smartphone en 2021

Protéger… – Votre téléphone est exposé à de nombreux dangers au cours de la journée. Un bon étui peut protéger votre smartphone des rayures, des éclaboussures, de la poussière, ou encore du frottement contre d’autres objets dans votre sac à main et dans votre poche.

…contre les rayures – Vous n’aimez pas voir de rayures sur l’écran de votre téléphone, n’est-ce pas ? Alors vous avez besoin d’une bonne coque pour protéger l’écran de votre smartphone dernier cri.

… contre les frictions – Un bon étui peut protéger votre téléphone non seulement contre les rayures, la décoloration, le décollement de la finition métallique, mais aussi contre les frottements avec d’autres objets comme des clés.

… contre les chutes – Les téléphones sont solides, mais cela ne signifie pas qu’ils sont à l’abri d’une chute pouvant leur être fatale. L’écran de certains smartphones sont ainsi susceptibles de se briser en cas de chute. Cela semble d’ailleurs être la spécialité de l’iPhone.

Une prise en main facile – Les téléphones élégants et design sont souvent un peu glissants. Un étui caoutchouté facilite la prise en main de votre smartphone et réduit les risques de chute de l’appareil.

Un accessoire unique – Habiller votre smartphone peut le rendre unique (du moins à vos yeux). Cela ajoute du style et permet d’affirmer votre personnalité. Pour aller plus loin, vous pouvez par exemple opter pour une coque personnalisée.

Éviter les frais – Oui, les smartphones, et plus particulièrement les iPhone, sont chers. C’est pourquoi un bon étui est nécessaire pour protéger votre téléphone contre les chocs, les chutes, les rayures, l’eau, etc.

Des fonctions supplémentaires – Certaines coques-portefeuilles sont dotées de petites poches dans lesquelles vous pouvez glisser vos cartes de crédit ou des photos de vos proches.

Une meilleure revente – Si vous avez protégé votre téléphone avec une bonne coque et que vous souhaitez le changer, vous aurez plus de chances de le revendre à un prix intéressant, car vous aurez protégé votre appareil tout au long de sa vie.

Cacher votre vieux téléphone ? – Votre vieil iPhone a peut-être une valeur sentimentale pour vous : c’est la raison pour laquelle vous voulez le protéger et le garder dans son apparence originale. Ou peut-être cherchez-vous à la recouvrir parce que vous ne voulez pas que les gens voient que vous avez un smartphone datant de Mathusalem ?