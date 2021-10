Xpeng pourrait lancer sa voiture volante en 2024

Xpeng, le constructeur automobile chinois de véhicules électriques, vient d’annoncer le lancement d’une voiture volante. Elle serait disponible en 2024 et coûterait moins de 160 000 dollars.

Le véhicule est actuellement en cours de développement par HT Aero, filiale de la firme chinoise Xpeng. Lors de son dernier tour de financement qui a lieu la semaine dernière, la startup a levé plus de 500 millions de dollars.

La voiture électrique serait équipée de portières à mécanisme papillon et de roues, ainsi que de rotors lui permettant de décoller et de se déplacer. Les hélices se rétracteraient sur les côtés pour permettre au véhicule de rouler en toutes circonstances.

La voiture pourrait transporter deux personnes à une vitesse de 130 km/h. Pour le moment, son autonomie en mode vol n’est pas connue, mais les premières rumeurs font état de 35 minutes.

Pour produire un véhicule volant, les contraintes sont très nombreuses, mais les équipes de HT Aero y croient dur comme fer et comptent faire voler (et rouler) leur voiture d’ici 2024. La firme promet aussi un système « complet » de conduite autonome pour 2023.

Dans les prochaines années, la voiture volante devrait devenir une réalité et la firme chinoise ne serait pas la première à y penser. D’autres constructeurs automobiles seraient dans la course, notamment Motors, Toyota et Hyundai.