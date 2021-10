Apple Fitness+ arrive en France le 3 novembre

C’est officiel : Apple Fitness+ arrivera en France le mercredi 3 novembre prochain. Il sera également disponible dans d’autres pays : la Suisse, l’Espagne, l’Autriche, la Colombie, le Brésil, les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, la Malaisie, le Mexique, la Russie, l’Indonésie, le Portugal, l’Italie et l’Allemagne.

Les possesseurs de la montre connectée Apple Watch de la Pomme profiteront de trois mois d’abonnement offerts à Apple Fitness+. Une fois le trimestre écoulé, ils devront payer 9,99 euros par mois. Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent souscrire un forfait annuel à 79,99 dollars, dont l’équivalent pourrait arriver dans l’Hexagone.

Par ailleurs, Fitness+ est inclus dans l’offre Apple One Premium à 29,95 euros. Celle-ci donne accès à plusieurs services de la firme de Cupertino : Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, iCloud et Apple News+. Pour le moment, on ne sait pas à quoi s’attendre en termes de contenus, mais on sait déjà que de nombreuses vidéos sont déjà sous-titrées en français.

Rappelons que Fitness+ est une application disponible sur les iPhone, iPad et Apple TV. Elle propose aux utilisateurs des centaines de cours de sport conçus par des experts (cyclisme, musculation, danse, cours sur tapis roulant, aviron, etc.). En utilisant la montre connectée d’Apple, les utilisateurs peuvent suivre leur rythme cardiaque et leur activité en temps réel sur l’écran de l’Apple Watch.