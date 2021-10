Google lance ses Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Mardi, Google a officiellement lancé la série Pixel 6, qui se compose de deux smartphones : le Pixel 6 doté d’un écran de 6,4 pouce et le Pixel 6 Pro équipé d’une dalle de 6,7 pouces.

Source : CNET France

Les Pixel 6 embarquent Tensor, la nouvelle puce maison de Google qui vient remplacer celle fabriquée par Qualcomm. Celle-ci permet aux smartphones de gagner en puissance. Le Pixel 6 est bien sûr plus puissant que la version précédente.

Le look des Pixel 6 diffère des anciens modèles. Les nouveaux smartphones embarquent un bandeau arrière qui abrite les appareils photos. Ils sont également équipés d’un écran OLED de 90 Hz sur le Pixel 6 et de 120 Hz sur le Pixel 6 Pro.

Pour la photo, les smartphones disposent de nouveaux capteurs capables d’absorber 150% de lumière en plus. En outre, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition, comme la Gomme Magique permettant de supprimer les inconnus et les objets indésirables dans Google Photos. Pour les fonctions « Photos », on peut citer le « Mode Vision de nuit », le « Top Shot », le « Mode Portrait », le « Live HDR+ », le « Zoom haute résolution », le « Real Tone », ou encore la « Balance des blancs manuelle ».

À noter que les Pixel 6 auront le droit à trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.