Facebook lance ses lunettes connectées Ray-Ban Stories

En partenariat avec Ray-Ban, la firme de Mark Zuckerberg lance ses lunettes connectées permettant de prendre des photos et des vidéos sans smartphone. Les Ray-Ban Stories coûtent 299 dollars et sont disponibles aux États-Unis, en Australie, en Italie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni.

Les lunettes connectées de Facebook sont disponibles en 20 variantes. Leur design ressemble aux modèles Wayfarer, Round et Meteor, puisqu’elles sont conçues en collaboration avec Ray-Ban.

Pour permettre à l’utilisateur de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos, les Ray-Ban Stories sont équipées de deux capteurs de 5 mégapixels. Les lunettes comportent aussi trois micros et supportent des commandes vocales. La capacité de stockage n’est pas précisée, mais Facebook indique que les lunettes acceptent jusqu’à 500 photos ou 30 vidéos. À noter que les vidéos sont limitées à 30 secondes.

Les lunettes connectées fonctionnent avec l’application Facebook View. Celle-ci permet à l’utilisateur d’importer, d’éditer et de partager les photos et les vidéos prises avec les Ray-Ban Stories. L’app propose l’export vers plusieurs réseaux sociaux.

Les Ray-Ban Stories sont équipés de petits haut-parleurs et permettent donc d’écouter de la musique ou des podcasts. De plus, il est possible de contrôler la lecture et le volume savoir avoir besoin de sortir son smartphone. Les lunettes permettent aussi de passer et recevoir des appels téléphoniques.