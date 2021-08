Moniteur PC : quels types d’usages conviennent à un écran PC 24 pouces ?

Privilégié pour sa taille qui permet un gain de place considérable sur une table de travail, le moniteur 24 pouces est aussi l’option la plus répandue sur le marché. La variété de modèles qui existent sur le marché permet d’envisager une diversité au niveau des prix pour autant de possibilités au niveau des performances. Si vous ne savez pas encore quel type d’écran choisir pour compléter votre configuration, ce guide devrait vous aider à y voir plus clair sur les différents usages que vous pouvez faire d’un écran PC 24 pouces.

L’écran PC 24 pouces : parfait pour faire de la bureautique

Que ce soit pour disposer d’un espace de travail plus grand en connectant un écran 24 pouces additionnel à celui de votre ordinateur portable ou pour afficher votre système depuis votre unité centrale, ce type d’écran convient parfaitement à un usage de bureautique. Une dalle de 24 pouces dispose généralement de dimensions comprises autour de 53 cm sur 30 cm. Cela vous permet de compléter vos tâches quotidiennes comme ouvrir un fichier de traitement de texte, naviguer sur internet, envoyer un mail ou encore établir votre comptabilité en toute simplicité.

Selon le modèle de moniteur PC pour lequel vous avez décidé d’opter, le confort d’un écran 24 pouces peut être différent. Certains équipements vous permettent par exemple d’aligner vos fenêtres de travail côte à côte de manière panoramique pour ne pas avoir à changer d’application à chaque fois que vous avez besoin d’une information. Vous devrez également faire attention à certaines caractéristiques au moment de choisir votre écran 24 pouces si vous souhaitez faire de la bureautique.

Le socle

Sauf si vous comptez monter une configuration avec plusieurs affichages, les écrans de PC sont généralement livrés avec un socle qui leur permet de tenir sur une table. Si vous destinez votre écran à la bureautique, il sera alors intéressant de veiller à ce que le support soit réglable pour vous permettre de l’ajuster selon vos besoins. Si vous devez travailler plusieurs heures par jour, il faudra veiller à adopter une posture confortable en positionnant idéalement votre chaise et votre écran.

Le traitement antireflet et anti-lumière bleue

À leur sortie d’usine, les écrans 24 pouces, comme tous les autres types d’écrans profitent d’un traitement mat ou brillant qui leur permet de ne pas afficher de reflets. Cette caractéristique est prise en compte pour limiter la fatigue visuelle occasionnée par l’effort qui doit être fourni pour distinguer correctement ce que l’on a sur son écran.

Dans la même optique, vous pouvez choisir une dalle qui dispose d’un filtre anti-lumière bleue de base pour réduire votre fatigue oculaire. Si vous ne passez que quelques heures devant votre écran tous les jours, cette option ne sera pas obligatoire. Toutefois, si votre métier vous met dans des conditions où vous devez travailler constamment devant un ordinateur, il sera préférable de réfléchir à cet investissement.

Un écran PC 24 pouces pour visualiser ou retoucher des photos et vidéos

Lorsque l’on passe dans le multimédia ou du côté du monde professionnel dans le secteur numérique, les exigences pour choisir votre écran de PC peuvent devenir plus élevées. En plus des critères de choix évoqués dans la section bureautique, il faudra prendre en compte d’autres caractéristiques pour acquérir l’un des meilleurs écrans 24 pouces pour votre profil.

Le ratio d’affichage

Si autrefois la plupart des écrans se déclinaient dans un ratio d’affichage 4 : 3, ce qui permettait d’avoir des écrans d’une forme plus ou moins carrée, les formats ont évolué en fonction des standards du multimédia. Aujourd’hui, il est plus facile de trouver des options à 16 : 9 (panoramique) ou même à 21 : 9 (ultra-panoramique) pour répondre aux besoins des consommateurs. Ces ratios vous permettront d’afficher vos différents contenus comme sur une télé, sans avoir à les étirer.

Si vous êtes dans le domaine de la retouche photo ou vidéo, il sera également plus intéressant d’opter pour le ratio qui vous convient pour être sûr de répondre aux contraintes de vos différents projets.

La résolution de l’écran

Avec les avancées technologiques, il est aujourd’hui possible de profiter d’images et de vidéos de meilleure qualité qu’auparavant. Si la résolution HD (720 p) était autrefois la bonne solution pour profiter des détails, aujourd’hui, le standard se situe plus au niveau du Full HD (1080 p).

Si vous êtes un éditeur de contenus multimédia, il sera préférable de choisir un écran 24 pouces avec une meilleure résolution. Les plateformes de partages permettant de partager diverses qualités de vidéos, vous pouvez selon votre budget aller chercher du côté de la 2K, de la 4K ou de la 8K, les prix grimpant respectivement en fonction des options.

La technologie de la dalle

LCD, IPS, OLED, TN… sont autant d’abréviations qui permettent de désigner des technologies d’écran. Chaque solution implique un procédé de fabrication différent, ce qui lui permet de profiter de divers avantages. Ainsi, avant de choisir votre moniteur PC 24 pouces, il sera préférable d’essayer de mieux comprendre ces différentes dénominations pour faire le meilleur choix. Si vous souhaitez une option durable et efficace, vous pouvez vous tourner vers les solutions IPS et OLED qui bénéficient régulièrement d’avancées intéressantes de la part de leurs constructeurs.

Le moniteur qu’il vous faut pour le gaming

Si les écrans 24 pouces facilitent des usages de bureautique, de visualisation de contenus ou encore de retouche graphique, c’est toutefois dans le secteur du gaming qu’on retrouve le plus de modèles pour ce type de moniteurs. Les configurations sont diverses, ce qui permet de profiter d’une multitude de possibilités pour trouver un écran qui convienne à votre profil. Vous pouvez par exemple opter pour un écran 24 pouces incurvé, un modèle avec des LED, un moniteur avec des rabats pour focaliser votre attention, en plus de nombreuses autres caractéristiques.

La fluidité de l’affichage

Sur les écrans gaming, il est important de profiter d’une bonne fluidité d’image pour jouer confortablement. Cette caractéristique s’exprime en Hertz sur un moniteur et la norme est de 60 Hz sur les moniteurs 24 pouces soit la possibilité d’afficher jusqu’à 60 images en une seconde. Toutefois, si vous disposez d’une configuration assez puissante, il ne serait pas très intéressant de limiter les performances de votre unité centrale avec une dalle de ce type.

Vous pouvez profiter d’un meilleur confort pendant vos parties de jeux vidéos si vous optez pour une solution à 120 Hz ou 144 Hz. Si vous êtes un gamer professionnel, certains écrans offrent même une fréquence de rafraichissement de 300 Hz. En combinant cette caractéristique aux optimisations FreeSync de AMD ou G-Sync de NVIDIA, vous pourrez profiter d’une bonne fluidité d’affichage pendant vos parties de jeux vidéos.

La connectique

Les connecteurs VGA ont avec le temps laissé la place aux prises HDMI et DVI. Si la première est l’option la plus répandue, il faudra faire attention à sa version pour concurrencer les performances de la dernière. Le DVI permet d’afficher du contenu en Full HD jusqu’à une fréquence de rafraichissement de 144 Hz, ce qui n’est pas possible sur les versions 1.4 et 2.0 des prises HDMI. Si vous avez besoin d’une solution encore plus performante pour votre configuration, il sera préférable de vous rediriger vers le DisplayPort qui permet d’afficher de l’UHD à 60 Hz sans aucun problème.

Le temps de réponse

Une différence d’une seconde peut être désastreuse pendant une partie de jeux vidéos. Vous devez alors vous assurer que votre écran 24 pouces dispose d’un temps de réponse réduit si vous comptez l’utiliser pour du gaming. Concrètement, cette caractéristique se présente par le temps qu’il faut à une dalle pour éteindre et allumer un pixel sur l’écran. Pour faire du gaming avec votre écran 24 pouces, il faudra vous assurer que l’équipement que vous allez choisir dispose d’une latence inférieure à 5 millisecondes pour profiter d’une bonne expérience de jeu.

En définitive, un écran PC de 24 pouces pourra satisfaire vos différents usages si vous prenez le temps de bien le choisir. Si vous vous rendez sur une boutique en ligne, vous pourrez d’ailleurs trouver différentes catégories d’usages pour les écrans 24 pouces. Si vous avez du mal à faire un choix, il suffira alors d’engager la discussion via le chat avec un conseiller clientèle.