LG investit 2,81 milliards de dollars dans les écrans OLED des futurs iPhone

LG Display a prévu d’investir 2,81 milliards de dollars dans les écrans OLED des futurs iPhone et iPad, et ce d’ici 2024.

L’année dernière, les ventes de l’iPhone ont connu un énorme succès dans les quatre coins du globe. C’est pourquoi LG Display a reçu de grosses commandes d’écrans de la part d’Apple. En l’espace de 12 mois, le carnet de commandes s’est multiplié par cinq. À noter qu’une partie de la production, initialement confiée à Samsung, est partie dans les mains des équipes de LG.

Comme vous le savez, l’année 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19. Des millions de personnes dans le monde ont été obligées de travailler à distance et d’utiliser des appareils informatiques pour télétravailler. Un grand nombre d’entre eux ont eu à changer le modèle de leur smartphone, tablette ou ordinateur. Ainsi, Apple a vendu des millions d’exemplaires de ses iPhone, iPad et MacBook.

Selon les dires du site IT Home, le but de l’investissement prévu par LG est de doubler d’ici 2024 la production de panneaux OLED de petite et moyenne taille. Le site indique que Samsung s’occuperait de la production de panneaux OLED plus grands. La firme coréenne produirait les écrans des MacBook Air et Pro.