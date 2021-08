Jeu du jour : Subway Surfers, le runner dont on ne se lasse pas

La définition de jeu mobile a évolué rapidement au cours des dernières années, mais les jeux gratuits les plus populaires sur l’App Store sont toujours ceux dont on peut profiter à tout moment et qui sont faciles à appréhender. Subway Surfers répond parfaitement à ces critères et c’est un jeu auquel vous reviendrez sans cesse, sans pouvoir vous en détacher trop longtemps.

Une façon simple de décrire Subway Surfers est de dire qu’il s’agit d’une variante du célèbre jeu sans fin Temple Run, mais avec quelques modifications majeures qui rendent le jeu beaucoup plus divertissant à bien des égards.

Le cœur du jeu consiste à courir le long d’une série de voies de métro aussi loin que possible, en collectant des pièces et divers bonus, tout en évitant une série d’obstacles tels que des trains, des lampadaires, des barricades en bois, des tunnels, etc. Vous pourrez faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l’écran pour que votre personnage passe d’une voie à l’autre, mais vous continuerez toujours à avancer.

Pour ajouter de la variété à Subway Surfers, des bonus peuvent être collectés pour améliorer votre score. Le Jetpack et l’Aimant à pièces vous permettent de gagner une tonne de pièces (le premier vous permet de vous élever au-dessus des rails du train dans une course effrénée pour attraper des pièces), tandis que les Sneakers et le Multiplicateur (des boosts temporaires qui augmentent votre vitesse de course ou votre score) ne vous rapportent pratiquement aucune pièce supplémentaire et vous mettront probablement en danger si vous essayez d’en collecter. Vous pouvez également accomplir une série de missions qui vous récompenseront avec encore plus de pièces en cours de route.

Tous ces bonus, ainsi que les quelques objets supplémentaires à usage unique comme l’hoverboard, peuvent être améliorés avec les pièces que vous collectez en jouant à Subway Surfers. Oui, vous pouvez acheter des pièces avec de l’argent réel si vous le souhaitez, mais vous les gagnez assez rapidement par vous-même. Il n’est donc pas nécessaire d’acheter quoi que ce soit si vous ne le souhaitez pas.

Si Subway Surfers est amusant, il est également excellent sur le plan technique. Les personnages sont mignons, les environnements sont colorés et lumineux, et l’animation est fluide. Il ne s’agit pas d’un jeu innovant ou du premier du genre, mais Subway Surfers développe et fait évoluer ce que nous connaissons sous le nom de “endless runner”. Bien sûr, vous pouvez penser que vous en avez fini avec ce type de jeux, mais y repenser avec une dose de Subway Surfers ne serait pas une perte de temps.