“iPhone 13”, “Mini”, “Pro” & “Pro Max” : pas de surprise côté naming en 2021 ?

Selon l’Economic Daily News, le prochain iPhone de 2021 s’appellera sans surprise “iPhone 13” et arrivera avec des variantes “Mini”, “Pro” et “Pro Max”.

Selon le rapport, citant des sources et dans la “chaîne d’approvisionnement” d’Apple, le géant américain prévoit de commercialiser les prochains iPhone sous le nom d'”iPhone 13″. En outre, le rapport indique que la marque à la Pomme s’en tiendra aux termes “Mini”, “Pro” et “Pro Max” pour les différentes variantes, qui seront toutes lancées en septembre.

Ce rapport fait suite aux récentes interrogations concernant le nom des prochains iPhone. Une enquête a révélé qu’un utilisateur d’iPhone et d’iPad sur cinq est rebuté par la perspective d’un “iPhone 13” en raison de la triskaïdékaphobie, la peur du chiffre treize. Au lieu de cela, 38% des participants à l’enquête aimeraient qu’Apple abandonne complètement ces chiffres et nomme chaque iPhone avec son année de sortie, par exemple iPhone 2021.

iPhone 13 ou iPhone 12S ?

Seulement 13% des utilisateurs d’iPhone et d’iPad interrogés ont déclaré qu’ils aimeraient qu’Apple nomme le prochain iPhone “iPhone 12S”. Apple a utilisé pour la dernière fois le suffixe “S” avec l’iPhone XS et l’iPhone XS Max en 2018, un an après l’iPhone X. La nomenclature “S” est généralement réservée aux petites mises à jour incrémentales dans les sorties annuelles d’iPhone. L’iPhone 6S, par exemple, n’offrait que des améliorations mineures par rapport à l’iPhone 6 sorti un an plus tôt.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’iPhone 2021 présentera quelques améliorations notables, telles qu’un écran ProMotion plus évolué avec un taux de rafraîchissement 120Hz. Apple pourrait estimer que les changements apportés par les nouveaux iPhone justifient une augmentation entière du numéro, plutôt que de simplement ajouter un “S” pour la première fois en trois ans.