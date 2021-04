iPad Mini 6 (2021) : une maquette suggère le retour du Touch ID

Apple devrait rafraîchir sa gamme de tablettes iPad cette année. Une récente photo partagée sur Twitter par le leaker David Kowalski de @xleaks7 nous donne un aperçu du possible design de l’iPad Mini 6 5G de 2021. Nous n’avons pour l’instant pas de détails exacts concernant la date de lancement et le prix de la tablette à ce stade, mais il se dit que la firme de Cupertino pourrait dévoiler de nouveaux iPads lors de la Worldwide Developer Conference (WWDC) prévue en juin prochain, à un tarif situé entre 399 et 499 dollars.

Selon @xleaks7, la photo ci-dessus est celle d’une maquette 3D de l’iPad Mini 6 qu’Apple utilise pour “prototyper” ses appareils avant leur mise en production. Les dimensions sont très similaires à celles qui ont fuité il y a quelques mois via des rendus CAO, à savoir 203,2 x 134,8 x 6,25 mm. Cela le rendrait assez similaire à l’iPad Mini de 2019, à l’exception de bords plus fins. L’écran, quant à lui, serait beaucoup plus grand sur le modèle 2021.

Ce modèle imprimé en 3D présente également des bords arrondis, ce qui semble être une autre différence par rapport à la version actuelle de l’iPad Mini. Comme toujours avec les rumeurs, rien ne nous dit si Apple conservera ce design sur son iPad Mini 6.