iPhone 13 : la production de masse de la puce A15 débuterait fin mai

TSMC, fournisseur de longue date d’Apple, devrait commencer à produire en masse la puce A15 destinée à l’iPhone 13 plus tôt que prévu, et plus précisément à la fin du mois de mai, selon un extrait d’un rapport complet qui sera publié demain par DigiTimes.

La nouvelle puce sera basée sur une version améliorée du processus de gravure à 5nm, qui a fait ses débuts avec l’A14 Bionic dans les gammes 2020 de l’iPad Air et de l’iPhone 12. Alors que le rapport complet offrira probablement plus de détails quant aux spécificités de la future puce qui alimentera les iPhones 13, on peut raisonnablement supposer qu’elle améliorera les performances et l’efficacité énergétique.

En raison de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur les fournisseurs, Apple a lancé la série d’iPhone 12 en octobre et non septembre comme elle le fait habituellement. L’impact sur les chaînes d’approvisionnement s’étant atténué, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, pense qu’Apple est en bonne voie pour lancer l’iPhone 13 en septembre. Et cela semble se confirmer puisque TSMC aurait commencé les expéditions de masse de la nouvelle puce plus tôt que prévu.

L’amélioration des performances et de l’efficacité énergétique de l’A15 sera l’une des nombreuses caractéristiques annoncées sur les iPhone 13 de 2021. Les informations recueillies jusqu’à présent suggèrent qu’Apple déplacera l’écouteur en haut de l’encoche sur les prochains iPhone, ce qui devrait lui permettre d’être plus petite.

En outre, Apple devrait doter certains modèles d’iPhone 13 d’une dalle ProMotion 120Hz “always-on”. Parmi les autres caractéristiques, on peut citer un nouveau coloris “noir mat”, une meilleure résistance aux traces d’empreintes sur les bords en acier inoxydable, et peut-être un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.