iOS 14 est installé sur 80% des iPhone et 70% des iPad

Un franc succès qui s’explique par la qualité des services proposés. Apple a récemment partagé de toutes nouvelles données concernant la part d’installation d’iOS 14 sur iPhone et iPad. Selon ces données, 80% des iPhone ont désormais iOS 14 d’installé, contre 70% des iPad. L’iPad a donc bien progressé depuis les précédents chiffres, en décembre, qui évoquaient 61% des iPad.

Dans le détail, 80% des iPhone tournent sous iOS 14, 12% ont iOS 13 et 8% ont une version antérieure. La part d’installation était de 72% pour iOS 14 en décembre. En prenant en compte les iPhone sortis ces quatre dernières années (jusqu’à l’iPhone X), iOS 14 est installé sur 86% des smartphones. C’était 81% en décembre.

Concernant les iPad, 70% des tablettes sous iPadOS 14, 14% sous iPadOS 13 et 16% sur une ancienne version. Et si on prend en compte les iPad commercialisés depuis ces quatre dernières années, la part d’iPadOS 14 est de 84% contre 75% il y a deux mois. À quand le 100% ? On ne sait pas, mais ça ne devrait plus trop tarder. Rappelons qu’iOS 14.5 est actuellement disponible en version bêta, qui va apporter de nouveaux Emojis et donc pousser les gens à adopter encore plus ce nouveau système d’exploitation. À voir donc dans les prochains mois… Apple peut en tout cas se féliciter de ces beaux chiffres, qui prouvent que ses clients le suivent !