Office 2021 : Microsoft annonce sa suite bureautique pour Windows et macOS

A chaque année suffit sa version. Le géant de Redmond, Microsoft, vient d’annoncer la nouvelle mouture de sa célèbre suite bureautique Office, qui sortira cette année sur les systèmes d’exploitation Windows et macOS. Elle sera particulièrement intéressante pour toutes les personnes ne souhaitant pas Microsoft 365, dont l’accès en ligne est parfois embêtant. Office 2021 n’aura également pas d’abonnement.

Pas encore de détails

Microsoft n’a pas encore détaillé les nouveautés d’Office 2021, et n’a pas dit s’il y aura de gros changements par rapport à la version actuelle, à savoir Office 2019. Seuls détails pour l’instant, le fait qu’Office 2021 sera un achat unique, et non par abonnement, et qu’il sera disponible pour les particuliers comme pour les professionnels. Les mises à jour s’effectueront pendant cinq ans. Microsoft communiquera un peu plus tard sur les nouveautés, sur l’interface, la date de sortie et le prix.

Microsoft a également annoncé Office LTSC (Long-Term Servicing Channel, qui est réservé aux clients professionnels. Le logiciel est conçu pour les appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter de mises à jour pendant des années ou pour les appareils qui ne sont pas connectés à Internet. Microsoft promet là aussi cinq années de mises à jour. En bref, l’année 2021 s’annonce chargée pour Microsoft.