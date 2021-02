Sosh expédie des iPhone 11 Pro Max au lieu d’iPhone XS Max

Certains clients de chez Sosh ont eu droit à une bien belle surprise. L’entreprise a effectivement décidé d’expédier des iPhone 11 Pro Max aux clients ayant récemment commandé des iPhone XS Max. En cause, une rupture de stock du plus ancien modèle.

Voici ce qu’indique Sosh dans un mail :

“Cher client, chère cliente

Vous avez commandé un coffret iPhone XS Max 64 Go or et nous vous en remercions.

Ce terminal a connu un vif succès, nous ne sommes pas en mesure de vous le livrer. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour la gêne occasionnée.

Sachez que votre satisfaction est notre priorité.

Aussi, pour profiter au plus vite de votre offre, nous vous expédions en remplacement le coffret Apple iPhone 11 Pro Max 64 Go gris aux mêmes conditions tarifaires.

Nous vous remercions de votre compréhension.”

Certains clients n’ont pas eu droit à ce traitement de faveur, et ont plutôt eu droit à un iPhone XS Max 256 Go, ce qui est déjà une belle amélioration. Rappelons que la promo de Sosh concernant un iPhone XS Max 64 Go à 499 euros. La version 256 Go était quant à elle disponible pour 599 euros.