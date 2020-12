Jeu du jour : Mighty Quest For Epic Loot RPG (iPhone & iPad – gratuit)

Qui n’a jamais rêvé de s’emparer d’une fortune extraordinaire à la force du bras et de l’épée ? Dans le RPG Mighty Quest For Epic Loot, ce fantasme devient réalité. Des centaines de donjons remplis de butins à piller vous attendent. La force brute fait ici l’étoffe du héros.



Chaque étape de Mighty Quest For Epic Loot se compose de 10 donjons et se termine par une bataille ultime contre un boss surpuissant. Les combats dans les châteaux requièrent une bonne dose d’énergie (qui se recharge progressivement).

Parviendrez-vous à affronter toutes les créatures qui peuplent cet univers ? II y a autant de gobelins, de squelettes et de monstres sur votre chemin que de récompenses !

Personnalisez votre héro

Ces adversaires féroces s’affrontent à la force d’un pouce. Pensez toutefois, entre chaque combat, à améliorer votre armure, vos armes et vos attaques. Choisissez parmi des centaines d’armes et de pièces pour personnaliser votre héros. Vous laisserez-vous tenter par les artefacts rares ? Certains se cachent dans les coffres ; d’autres sont débloqués gratuitement plusieurs fois par jour ou peuvent être achetés dans l’app.

Pillez les donjons comme si votre vie en dépendait et accomplissez les missions quotidiennes. Dans le RPG Mighty Quest For Epic Loot, un univers entier est à votre portée. La gloire et quelques fous rires vous attendent.