Amazon France annule sa campagne pré-Black Friday à la demande du gouvernement

La France est confinée, laissant sur le carreau de nombreux commerces spécialisés, comme les librairies. Et pourtant, le géant du e-commerce Amazon a un boulevard devant lui pour combler tous les besoins du peuple français. La branche française de cette multinationale avait d’ores et déjà prévu le coup en préparant une campagne pré-Black Friday. Cette période de promotion prend habituellement place le 27 novembre, mais Amazon a voulu l’avancer un peu.

Sauf que voilà, le gouvernement en a décidé autrement pour éviter toute concurrence déloyale. J’ai demandé à Amazon la suspension de la campagne sur le pré-Black Friday », a expliqué Agnès Pannier-Runacher au micro d’Europe 1. La ministre déléguée à l’Industrie juge que « ça n’était pas du tout approprié dans ce moment où 200 000 commerçants vont devoir fermer leurs portes ». La campagne a déjà disparu du site. « La direction d’Amazon a accepté de retirer cette opération, en parfaite dissonance, et je les en remercie, avec la situation actuelle », ajoute Agnès Pannier-Runacher.

Drôle de façon de faire, tout de même. Cette décision prend place alors que la grogne chez les petits commerçants monte de plus en plus, certains décidant même de ne pas respecter le confinement. Du moins pour le moment. Au sortir du week-end de la Toussaint, il est sans aucun doute certains que les contrôles de police vont se faire plus nombreux.

