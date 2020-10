Jailbreak d’un iPhone : quels sont les risques ?

Chaque année, de nombreux possesseurs d’iPhone souhaitent procéder à un jailbreak de leur smartphone. Si certains avantages peuvent sembler attrayants aux premiers abords, cette manipulation évoque néanmoins des inconvénients et menaces non-négligeables. Quels sont les 5 principaux risques liés au jailbreak d’un iPhone ? Pourquoi est-il recommandé d’utiliser un serveur VPN suite à ce processus non-recommandé ? Cet article fera le point sur ces questions pertinentes.

Qu’est-ce qu’un jailbreak ?

Le jailbreak est un terme spécifique aux équipements disposant d’un système d’exploitation iOS (notamment les iPhone). Déconseillée par Apple pour de multiples raisons, cette manipulation nécessite certaines connaissances techniques et permet, suite à un processus rapide, de déverrouiller les restrictions volontairement définies par le constructeur.

En pratique, un jailbreak permet de débrider un iPhone en profitant des failles de sécurité omises par Apple. Sans surprise, cette manipulation devient toujours plus complexe grâce à une analyse permanente d’éventuelles erreurs de codage présentes dans iOS. Cependant, en 2019, une faille dite « impossible à corriger » fut constatée par de nombreux passionnés d’informatique. Depuis, Apple tente désespérément de corriger ce défaut matériel afin de limiter les tentatives de jailbreak où l’utilisation d’un serveur VPN devient essentielle. Cet article publié sur le site 20minutes.fr résume parfaitement ce fait-divers toujours d’actualité.

Pourquoi certains utilisateurs souhaitent débrider leur iPhone ?

Une question sera logiquement évoquée : pourquoi procéder au jailbreak d’un iPhone ou iPad ? En toute logique, ce débridage permet avant tout de télécharger et d’installer des applications via des sources non-officielles. En d’autres mots, un équipement jailbreaké peut accueillir des apps gratuites et désapprouvées par l’App Store.

De même, le jailbreak d’un iPhone permet de débloquer un équipement afin d’utiliser la carte SIM d’un autre opérateur. Enfin, les connaisseurs profiteront du débridage de leur appareil pour personnaliser chaque fonctionnalité tout en accédant à des paramètres initialement indisponibles.

Si ces avantages peuvent sembler attrayants aux premiers abords, certains inconvénients non-négligeables méritent amplement l’intérêt des plus curieux.

Jailbreak : 5 risques à connaître

Un jailbreak peut entraîner le blocage définitif de votre équipement

Cela ne surprendra aucun internaute, le jailbreak est un processus complexe où une mauvaise manipulation peut entraîner le blocage définitif d’un iPhone ou iPad. Naturellement, aucune réclamation auprès d’Apple ne pourra corriger cette conséquence redoutée par de nombreux utilisateurs… Et ce sentiment est parfaitement légitime.

Le débridage affecte certaines fonctionnalités

Le débridage d’un iOS n’offre pas que des avantages… Puisque cette manipulation compromet certaines fonctionnalités initialement étudiées par Apple. Ainsi, la majorité des iPhone ou iPad jailbreakés sont concernés par des bugs fréquents d’utilisation (lecture d’empreinte difficile, désactivations non-souhaitées de la géolocalisation par GPS…).

Les applications non-vérifiées sont parfois dangereuses

La possibilité d’installer des applications indisponibles depuis l’App Store est un argument souvent évoqué par les utilisateurs d’iPhone ou iPad jailbreakés. Certes, la gratuité est un avantage séduisant. Pourtant, la vérification systématique de chaque nouvelle application distribuée depuis l’App Store garantit votre sécurité… Lorsqu’une app non-vérifiée peut parfois engendrer des situations complexes (piratage ou réduction des performances de votre équipement, fuite de données sensibles…).

Votre iPhone ou iPad ne sera plus mis à jour

Les mises à jour font parfois référence à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Cependant, la majorité des nouvelles versions d’un iOS est dédiée à la correction de failles de sécurité. Or, un iPhone ou iPad jailbreaké ne profitera plus de ces mises à jour cruciales pour se protéger face à une cybercriminalité grandissante. Contrairement à certaines idées reçues, les équipements d’Apple sont également concernés par ce phénomène. Cet article publié sur le site Numerama.com évoque, par exemple, une vulnérabilité constatée en 2020 depuis l’application Mail d’Apple.

Un équipement jailbreaké est un appareil vulnérable

Enfin, un équipement jailbreaké est évidemment bien plus vulnérable, et ce, dès les premiers instants d’utilisation. Le piratage d’un iPhone ou iPad est, une nouvelle fois, un scénario à ne pas sous-estimer.

Utiliser un VPN pour sécuriser votre iPhone : bonne ou mauvaise idée ?

Si l’utilisation réseau VPN est vivement recommandée aux possesseurs d’iPhone ou iPad disposant d’un iOS non-débridé, les internautes ayant procédé à un jailbreak de leur équipement pourront également profiter des avantages liés aux réseaux privés virtuels. En effet, le chiffrage des données échangées sur le web ainsi qu’un masquage continu de l’adresse IP sont des fonctionnalités redoutables pour limiter les risques concernant la cybercriminalité. Le choix d’un fournisseur de VPN fiable sera néanmoins crucial pour profiter de ce type de services.

Pour conclure

Le jailbreak d’un iPhone ou iPad évoque effectivement des risques non-négligeables concernant la cybersécurité. L’utilisation d’un serveur VPN pourra néanmoins corriger les failles engendrées par ce débridage. Le jailbreak reste néanmoins déconseillé et n’offre aucune garantie aux internautes curieux.

