Guide d’achat : coques iPhone 12, verres trempés & protections

Protéger son iPhone c’est garantir qu’il reste intacte et en parfait état de revente même après des années d’utilisation. Quoi de plus important que de chouchouter l’appareil que vous avez constamment avec vous et qui vous permet de faire mille et une choses dans votre quotidien ? Nous avons donc comparé, testé et compilé une sélection des meilleures coques et verres trempés pour iPhone 12 : coques ultra fines, coque souples, coques antichoc et plus encore.

À chaque nouvelle sortie d’iPhone, Apple tente d’améliorer la robustesse de ses appareils, mais voilà, ces derniers sont beaux, très chers et surtout fragiles. En effet, l’écran et le dos étant en verre, il suffit d’une mauvaise chute pour faire littéralement exploser les vitres de l’iPhone 12, alors oui Apple a introduit un nouveau type de verre pour l’écran appelé Ceramic Shield (un verre en vitrocéramique) qui est censé rendre le verre 4 fois plus solide, mais si votre iPhone fait une mauvaise chute, vitrocéramique ou pas : il cassera. Pour éviter le drame, il est donc fortement recommandé d’équiper son iPhone 12 d’une coque et d’une protection d’écran en verre trempé premium !



ShopSystem : fabriquant français de coques et verres trempés premium

L’iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 mini sont des smartphones de luxe. Hormis l’iPhone 12 mini qui vous coûtera moins de 900€, tous les modèles de la firme californienne dépassent les 1000€ ! C’est un sacré budget qui sera j’en suis certain largement rentabilisé, mais si vous avez l’intention de le revendre un jour pour acheter un nouvel iPhone, il faut le préserver pour récupérer un maximum d’argent à la revente…

Chez World Is Small, nous sommes particulièrement friands de coques fines et discrètes qui ne vont pas dénaturer la finesse et le design de l’iPhone. Selon-nous, le meilleur fabriquant de coques premium pour iPhone est incontestablement ShopSystem. Si vous ne connaissez pas encore, faites un tour en cliquant ici.

La marque française, décline sa nouvelle gamme de coques iPhone 12 dans trois catégories :

Nous allons maintenant vous présenter les coques pour iPhone 12 de ShopSystem :

La coque iPhone 12 la plus fine du monde

La coque ORIGINAL est la coque la plus fine du monde disponible pour iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini. Elle est disponible en plusieurs coloris : Noir, noir total, blanc, et bleu !

Cette coque possède une épaisseur de seulement 0,33mm et possède un niveau de finition incroyable. En effet, chaque élément est découpé avec une grande précision, c’est net, précis et globalement très bien réalisé ! Nous avons testé de nombreuses coques fines, aucune n’a le niveau de finition qu’offre ShopSystem avec la ORIGINAL vendue 29,99€.

Nous recommandons cette coque car elle préserve la finesse et le design de l’appareil, elle protège la caméra grâce à un rebord surélevé par rapport au module photo de l’iPhone 12 et pour finir elle donne un aspect mat du plus bel effet ! C’est notre coque favorite cette année.

La coque transparente pour iPhone 12

Si vous recherchez une coque transparente, qui ne jaunit pas et super fine, c’est la coque PHANTOM pour iPhone 12 dont vous avez besoin !

Tout comme la coque ORIGINAL elle est ultra fine avec une épaisseur de seulement 0,33mm. C’est une coque rigide mais qui possède une légère souplesse. La coque PHANTOM à 29,99€ protège également la caméra et à l’énorme avantage de ne pas jaunir même après des années d’utilisation.

La coque antichoc pour iPhone 12

Si vous êtes à la recherche d’une coque antichoc qui va protéger votre iPhone 12 des mauvaises chutes il vous faut la coque DANA !

La coque DANA au prix de 29,99€ est faite pour absorber les grosses chutes et ainsi protéger l’écran, l’arrière de votre appareil, la caméra et les boutons. Elle possède une épaisseur de 1mm qui est tout à fait raisonnable ainsi que des mini airbags sur chaque coin pour protéger l’ensemble de votre iPhone 12. Elle est transparente et disponible pour iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max ainsi que pour l’iPhone 12 mini !

iPhone 12 : les protections d’écran en verre trempé

Pour protéger l’écran de votre iPhone 12 de la casse et des rayures du quotidien vous avez deux modèles au choix : le verre trempé 2.5D à 19,99€ qui recouvre uniquement l’écran OLED ou le verre trempé 3D à 29,99€ qui protège et recouvre toute la façade. Nous vous recommandons le verre 3D qui protègera la façade complète des rayures. Il faut savoir que les coques de ShopSystem sont toutes compatibles avec les verres 2.5D et 3D de la marque française.

La protection d’écran en verre trempé 2.5D

Une épaisseur de 0.25mm, dureté 9H, 99% de transparence, compatible Haptic Touch.

La protection d’écran en verre trempé 3D

Une épaisseur de 0.30mm, dureté 9H, 99% de transparence, bords noirs et arrondis, compatible Haptic Touch.

Coques iPhone 12 : autres recommandations

Parmi les autres fabricants nous avons également pu tester diverses coques premium que nous avons apprécié.

Coque antichoc de chez Gear4

Protection contre les chutes, arrière renforcé, protège la caméra et les boutons. Vendue à 48,70€ sur Amazon.

Coque flexible de protection de chez U by UAG

Coque flexible disponible en noir, gris et bordeaux elle protège des chutes et possède une épaisseur convenable. Disponible sur Amazon au prix de 39,90€.

Nous mettrons à jour cette liste lorsque les fabricants auront davantage de modèles de coques iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 mini à proposer. Comme nous l’avons souligné en début d’article, il est important de se munir de coques et protections d’écran iPhone 12 de qualité afin de protéger efficacement votre smartphone Apple. Nous espérons que ce guide d’achat vous aura aidé. N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ! ;)

