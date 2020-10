StopCovid : le gouvernement mise toujours sur l’application, malgré son cuisant échec

C’est pas la joie, pour StopCovid. L’application est un véritable échec avec ses quelque 2 millions d’utilisateurs. Même le premier ministre Jean Castex ne l’a pas téléchargé, comme il l’a avoué sur le plateau de France 2 la semaine dernière ! Mais pour Cédric O, secrétaire d’État au Numérique, la bataille n’est pas finie et StopCovid pourrait toujours être utile.

« On doit retravailler et reconvaincre pour que les gens la téléchargent », a-t-il déclaré au micro d’Europe 1 ce mardi. Il invite d’ailleurs « tous les Françaises et les Français » à se rendre sur l’App Store ou le Play Store pour télécharger StopCovid dès maintenant. « C’est très utile dans le métro, dans les restaurants, dans les bars », a énuméré le secrétaire d’État, selon qui le service lancé au début du mois de juin « peut être utile pour éviter de fermer les bars ». Il ajoute : « ça va nous aider à éviter le reconfinement et la propagation de l’épidémie ».

Cet échec est d’autant plus cuisant qu’outre-Manche, les Anglais ont massivement téléchargé l’application NHS Covid-19. 12 millions de Britanniques l’ont fait, alors que l’app a été lancée la semaine dernière ! En bref, les Français ont du retard à rattraper…

