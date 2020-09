Un quart des Français possède un iPhone, mais Samsung toujours devant

La guerre est rude entre les constructeurs historiques de téléphones en France ! Le cabinet d’étude Statista vient tout juste de publier plusieurs statistiques concernant les marques de smartphones utilisées par les Français. Et avant l’annonce de l’iPhone 12, qui pourrait peut-être tout chambouler, force est de constater que Samsung est toujours loin devant Apple.

Pas moins de 36% des Français sont équipés de smartphones Samsung, ce qui constitue une baisse de 3 points par rapport à 2018. Apple est juste derrière, avec 24% des Français qui en utilisent un quotidiennement. La troisième place du podium est occupée par Xiaomi, avec 16% des Français, grâce sans aucun doute à ses prix défiant toute concurrence. En quatrième position, on retrouve le controversé Huawei, qui a tout de même progressé de 7% en un an. Sur les dernières marches du classement, on retrouve Wiko et Sony, qui ont bien du mal à s’imposer.

Rappelons tout de même que la venue d’iOS 14 pourrait bien faire changer les consommateurs, puisque le système d’exploitation d’Apple propose de bien belles fonctionnalités de personnalisation, comme les Widgets, qui ne sont pas sans rappeler les bienfaits d’Android. Y’aura-t-il répercussion dans les ventes ? C’est fort possible ! L’iPhone 12, lui, devrait sortir d’ici la fin du mois d’octobre.

