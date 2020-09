TikTok sauvé in extremis, Trump valide un accord avec Oracle et Walmart

Et bien, c’était chaud ! Le célèbre réseau social chinois ne sera finalement pas bloqué aux États-Unis. le président américain Donald Trump a en effet donné son feu vert à un accord entre Bytedance, propriétaire de TikTok et Oracle et Walmart, deux géants américains qui voulaient s’offrir une place au soleil. Les deux sociétés auront donc un contrôle partiel du réseau social en s’occupant de la branche américaine de l’application.

TikTok également a confirmé la déclaration du président américain. Oracle sera donc un partenaire technologique tandis que Walmart sera un partenaire commercial. TikTok Global, la nouvelle branche renommée, embauchera pas moins de 25.000 personnes et sera basée aux États-Unis, ont précisé Oracle et Walmart dans un communiqué.

« Nous sommes heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résolve les problèmes de sécurité soulevés par l’administration américaine et règle les questions concernant l’avenir de TikTok aux États-Unis », a réagi TikTok après les annonces.

On peut décemment dire qu’un tel accord est un petit aveu de faiblesse pour la Chine, qui s’est mangé une partie de l’application star. L’accord n’est pas encore signé, mais ça ne devrait pas tarder. TikTok devait être interdit dimanche aux États-Unis. Trump a repoussé jusqu’au 27 septembre au moins la possibilité d’une interdiction.

