Vivo développe un smartphone qui peut changer la couleur de son dos

On n’arrête pas le progrès. Après les caméras “pop-in” et les smartphones pliables, place aux téléphones qui changent automatiquement de couleur ! L’idée peut paraître folle, voire même totalement gadget, mais c’est bel et bien le projet sur lequel travaille Vivo, si l’on se fie à un article de Android Authority.

La société chinoise prévoit en effet que son futur smartphone puisse changer la couleur de son dos suivant les envies de son utilisateur, passant par exemple d’un rouge vif à un blanc nacré. Ci-dessous, une vidéo Twitter montre comment la totalité du dos de l’appareil passe du bleu au gris clair en quelques secondes. On ne sait pas ce que fait l’utilisateur pour faire changer le design.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL

— Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020