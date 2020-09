PS5 : elle ne sera pas rétrocompatible avec la PS1, PS2 et PS3, selon Ubisoft

Les craintes se confirment peu à peu. Si le géant japonais Sony a déjà expliqué publiquement que de nombreux jeux PS4 seraient jouables sur Playstation 5 car rétrocompatible, de nombreuses rumeurs affirmaient aussi que ce serait aussi le cas pour les jeux PS1, PS2 et PS3, à l’instar de la Xbox Series X qui ferait tourner tous les jeux Xbox, de l’original à la One en passant par la 360.

Une rumeur et un espoir qui se sont faits douchés par l’éditeur Ubisoft (Assassin’s Creed, FarCry…), qui propose une page internet évoquant la mise à niveau des jeux PS4 vers la PS5. « La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 compatibles, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2, ou PlayStation », écrit l’éditeur. Au moins, ça semble être clair, à moins que ce ne soit un coup de Microsoft, en partenariat avec Ubisoft sur FarCry et Assassin’s Creed ?

Jusqu’ici, Sony semble se la jouer mystérieux sur la question de la rétrompatibilité. En mars, Sony avait d’abord affirmé que les 100 jeux les plus joués sur PS4 seraient rétrocompatibles, avant de parler de la quasi totalité de la ludothèque, soit plus de 4000 titres. Bref, le mieux est d’encore d’attendre la sortie officielle de la console, attendue pour novembre 2020.

5 / 5 ( 1 vote )