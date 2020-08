LG révèle un masque avec purificateur d’air intégré

Le masque est définitivement rentré dans les moeurs, après avoir longtemps été l’objet de vindictes de la part du gouvernement ou des Français. Désormais imposé quasiment partout, tous le portent parfois fièrement : certains exemplaires sont en effet de vrais petits accessoires de mode, arborant de légers drapeaux bleu blanc rouge, par exemple.

La marque sud-coréenne LG compte bien surfer sur la crise sanitaire puisqu’elle a dévoilé très récemment un masque, d’abord, de toute beauté, et surtout extrêmement utile. Une véritable arme anti-Covid 19 ! Le masque de protection, nommé PuriCare Wearable Air Purifier, est équipé d’un système de purification de l’air fonctionnant sur batterie.

Deux valves, avec une chacune un filtre à particule, sont disposées de part et d’autres masque tandis qu’une batterie 820 mAh assure une autonomie de ! heures en basse consommation.

Bon, tout n’est pas parfait cependant, puisque LG ne précise pas si le masque protège du Covid et que le Centers for Disease Control and Prevention (USA) ainsi que des professionnels de santé s’opposent au port de masques munis de valves, sachant que les filtres de ces masques laisseraient passer les fines gouttelettes expulsées lors d’une conversation par exemple. À voir donc, mais LG est plutôt connu pour son professionnalisme.

4 / 5 ( 1 vote )