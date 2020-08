Halo Infinite pourrait ne jamais sortir sur Xbox One, et serait reporté à 2022

C’était à prévoir. Halo Infinite, qui a fait un véritable four lors de sa présentation officielle de gameplay en juillet dernier, pourrait ne jamais sortir sur notre génération de consoles, et donc jamais sur Xbox One. Microsoft privilégierait la Xbox Series X et le PC, faisant sciemment le choix d’abandonner la cross-gen si importante aux yeux du patron de Xbox, Phil Spencer. Ce ne serait qu’un mensonge de plus…

Cette rumeur a pris des proportions folles sur le forum spécialisé et blindé d’insiders ResetEra. Les développeurs, sonnés par le coup de bambou des joueurs, auraient ainsi décidé non seulement de zapper la Xbox One, mais aussi de carrément reporter à 2022 la sortie du jeu, désormais prévu pour 2021 !

Un habitué au pseudonyme de Sponger aurait “différentes sources” dans l’industrie et affirme donc ces deux possibilités. Des rumeurs plutôt logiques au vu du développement apparemment chaotique du titre. Aaron Greenberg, il y a quelques semaines, avait déclaré : « Les futurs jeux First Party sont d’abord développés pour Xbox Series X. Je ne dis pas qu’ils ne sortiront pas sur Xbox One, seulement qu’ils seront en priorité sur Series X, et il revient à chaque studio de décider ce qui convient le mieux à leur communauté au moment du lancement. »

