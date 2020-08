Les services Google perturbés par une panne mondiale !

Dure journée pour le géant du numérique Google. Plusieurs services très utilisés étaient perturbés ce jeudi en raison d’une immense panne mondiale, longue de plusieurs heures mais désormais en passe d’être résolue, a indiqué l’entreprise technologique américaine. «Le service Gmail a déjà été restauré pour certains utilisateurs, et nous attendons une résolution du problème pour tous les utilisateurs dans un avenir proche», a écrit Google sur son site en fin de matinée, sans donner plus de détails.

Nombreux sont les services touchés depuis ce matin 7h: Gmail donc, mais aussi l’enregistrement de conférences vidéo, la création de fichiers sur le service en ligne Drive, ou encore la prise de notes.

«Quelqu’un d’autre a des problèmes avec @gmail en Australie?» a tweeté l’un des 1,8 milliard d’utilisateurs du service de courrier électronique le plus utilisé au monde, lancé en 2004. «Gmail en panne, c’est ma vie qui est à l’arrêt», a tweeté une autre personne depuis la France. Google répondait jeudi à tous ces tweets en «s’excusant pour l’inconvénient» et en renvoyant vers ses pages de support utilisateur. Google revendique également plus de 800 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement sur son service de stockage de fichiers en ligne Drive

4 / 5 ( 1 vote )