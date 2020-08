Amazon France va verser une prime de 1000 euros maximum à ses employés

Un simple coup de com ? Longtemps considéré comme un vilain exploitant, Amazon a semble-t-il décidé d’abattre les idées reçues en annonçant le versement très prochain d’une prime à plus de 14.000 de ses employés et partenaires français. Elle sera de 500 à 1000 euros et concernera ceux “qui ont été en première ligne de la chaîne logistique au mois de juillet”, indique la firme dans un communiqué.

Le versement “est réalisé sur la base des mécanismes proposés par le gouvernement et vise à reconnaître l’engagement remarquable de toutes nos équipes opérationnelles, qui ont été en première ligne pour les clients pendant la crise mondiale (…) qu’il s’agisse des agents d’exploitation logistique qui préparent les commandes dans nos sites comme des partenaires qui livrent les commandes au client”, explique Amazon.

La prime sera attribuée aux “8 380 salariés dans les centres de distribution, les centres de tri et les agences de livraison français. 2 354 intérimaires sont également concernés par cette prime. Par ailleurs, les 3 400 livreurs du dernier kilomètre sont également éligibles”, a précisé Amazon. “Un prorata est appliqué pour les travailleurs à temps partiel”, a complété Amazon. Et cela s’ajoute “aux différentes primes qui ont été accordées aux collaborateurs de première ligne pendant les premiers mois de la pandémie (prime de 2 euros pour chaque heure de travail, majoration double des heures supplémentaires, temps de pause supplémentaire, etc.)”. Bref, une belle petite addition à ces salariés qui n’ont que très peu arrêter de travailler.

