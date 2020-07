Xbox Game Pass Ultimate: le service révolutionnaire xCloud directement intégré dès septembre

C’est une bien belle nouvelle pour les plus gros fans de Xbox. Microsoft a annoncé ce jeudi que son fameux service xCloud, qui permet à chacun de jouer aux jeux Xbox sur n’importe quel écran (smartphone, TV…), sera inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate dès le mois de septembre. Pour ceux qui ne le savent pas, le Xbox Game Pass Ultimate est un service qui regroupe le Game Pass de la Xbox et du PC, et qui permet d’accéder à divers jeux en échange d’un abonnement de 15 euros par mois. Désormais, le xCloud sera directement inclus.

xCloud se confronte de plein fouet à Stadia, le service de streaming de Google, qui malheureusement a bien du mal à décoller. La raison ? Une ludothèque trop pauvre et des jeux trop chers. C’est exactement le contraire que veut proposer la firme de Redmond, puisque le prix est très abordable, d’autant que le xCloud va récupérer tous les jeux du Xbox Game Pass, régulièrement mis à jour.

Phil Spencer, patron de la Xbox, a par ailleurs précisé que le fameux Halo Infinite, titre phare du lancement de la Xbox Series X, fera bien partie du catalogue xCloud. En bref, une vraie bonne affaire qui, en sus, pourrait vous faire économiser le prix d’une Xbox !

4 / 5 ( 1 vote )