Fibre optique : le déploiement ralentira en France en 2020

La pandémie de coronavirus n’aura laissé aucun secteur prospérer. Pour l’année 2020, le déploiement de la fibre optique en France va connaître un fort ralentissement, selon les acteurs du secteur. 4,3 millions de prises fibre devraient être installées, contre 4,8 millions en 2019. Les acteurs s’attendaient à 5,3 millions de prises avant la crise, ce qui aurait dû constituer un record.

En raison des retards et du confinement, un million de prises raccordables ne le seront pas, selon une étude commandée par Infranum. « On a un assez bon niveau de confiance » sur cette estimation à la condition que des mesures pour la reprise soient mises en place, a précisé durant une visioconférence Étienne Costes, coauteur de l’étude et chargé du secteur télécoms et technologies pour le cabinet EY.

Les chantiers sont descendus à 40% durant le confinement. Les entreprises sont revenues à 75% depuis. « 11% des acteurs interrogés envisagent de licencier. C’est à la fois peu, mais quand même significatif pour une filière censée tourner à plein », a déclaré Étienne Costes. « Tous les opérateurs télécoms ont pris des mesures sur les délais de paiement », a déclaré le président d’Infranum, Étienne Dugas. Orange et Bouygues Telecom ont également « accepté de payer un surcoût pour aider les entreprises de la filière à accélérer plus fort et plus vite », a-t-il précisé.

