Les employés de Microsoft exigent de ne plus travailler avec la police

Si l’on se demandait si nos données personnelles étaient protégées par les grandes firmes numériques de ce monde, on a désormais la réponse. Très récemment, un groupe d’employés du géant de l’informatique Microsoft a adressé une lettre à la direction, dans laquelle est demandé noir sur blanc d’abandonner purement et simplement toutes collaborations avec la police, et d’annuler tous les contrats en cours pour les forces de l’ordre.

Le mail, qui n’avait pas vocation à être rendu public, a fini par fuiter sur un groupe Facebook dédié aux employés junior de l’entreprise. Ils ont pu ainsi constater que la lettre était destiné personnellement aux PDG et vice-président exécutif de la société, Satya Nadella et Kurt DelBene. Près de 250 soutiens ont approuvé la lettre.

Les salariés demandent ainsi la fin des contrats avec les forces de l’ordre, mais aussi des actions plus concrètes, comme le soutien de la proposition visant à démilitariser la police de Seattle. On peut donc voir une corrélation directe avec les événements liés à George Floyd. La page Facebook compte tout de même près de 10.000 membres, donc la lettre a dû être lue par de nombreuses personnes.

