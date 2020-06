2,16 millions d’euros d’amende infligés à Sony pour le non-remboursement des jeux Playstation

Une forte amende a été décernée à Sony par l’Autorité australienne responsable de la concurrence et de la consommation. 3,5 millions de dollars, soit 2,16 millions d’euros, ont été exigés de Sony pour avoir eu « des indications fausses et trompeuses sur son site et dans ses relations avec les consommateurs australiens sur leurs droits en vertu du droit australien de la consommation ».

A l’origine de cette amende, quatre consommateurs qui avaient contacté Sony Europe au sujet du remboursement de jeux achetés défectueux. Un client s’est vu répondre qu’un remboursement ne pouvait pas être effectué après son téléchargement ou 14 jours après son achat. Un deuxième a été informé qu’un remboursement n’était possible que si le développeur du jeu l’autorisait. Un troisième a appris qu’un remboursement ne pourrait être effectué que sous forme de crédit sur le Playstation Store.

« Les consommateurs peuvent obtenir une réparation, un remplacement ou un remboursement directement auprès des vendeurs pour les produits présentant un défaut majeur et ne peuvent pas simplement être renvoyés vers un développeur de produits », explique le président de l’Autorité. « Les remboursements au titre des garanties accordées aux consommateurs doivent également être effectués en espèces ou par transfert d’argent si le consommateur a initialement payé de l’une de ces manières, à moins qu’il ne choisisse de recevoir un avoir », a-t-il ajouté.

