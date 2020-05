Il est désormais possibile de programmer ses tweets

Le réseau social à l’oiseau bleu se dote, en pleine guerre contre Donald Trump, d’une nouvelle fonctionnalité particulièrement utile pour les entreprises notamment. Twitter offre en effet dès aujourd’hui une nouveauté longtemps réclamée par certains utilisateurs : la possibilité de programmer un tweet. C’est d’ores et déjà disponible sur le site internet du réseau. Le système a été testé depuis novembre dernier et est désormais éprouvé pour tous.

Il suffit de rédiger son tweet, puis de cliquer sur l’icône dédiée avec l’horloge et le calendrier. Vous faites votre choix, vous confirmez, et voilà ! L’utilisateur peut ainsi définitir le jour, le mois, l’année et l’heure de publication. Il peut également voir les tweets déjà programmés. A la Facebook, donc. Pour l’instant, cette fonction n’est pas en vue sur la version mobile et l’application de Twitter, mais ça ne saurait tarder.

Autre possibilité, celle de sauvegarder un tweet dans ses brouillons. Bref, Twitter nous gâte en cette fin de semaine et se rend toujours plus polyvalent pour tous les usages.

Besoin de peaufiner ? Maintenant, sur https://t.co/FG3uMqow4s, vous pourrez sauvegarder un Tweet dans les brouillons ou programmer sa publication à une heure spécifique – tout cela depuis l’espace pour composer un Tweet ! https://t.co/8jfkmSeP8E — Twitter France (@TwitterFrance) May 29, 2020

