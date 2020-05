Google ne sera pas en télétravail à 100%

Twitter a annoncé que ses employés pourront être en télétravail ‘à vie”, et Facebook veut imposer le télétravail à la moitié de ses employés au moins d’ici cinq à dix ans. Et si Google a bien l’intention de généraliser le télétravail, l’entreprise d’Alphabet voudrait cependant ne pas l’être à 100%, et permettre aussi des rassemblements ponctuels. C’est ce que révèle Sundar Pichai, le patron de Google, lors d’une interview à Wired.

“Je ne pense pas que nous allons nous en sortir et revenir là où nous étions avant que tout cela ne commence. Je m’attends donc à ce que nous nous adaptions, mais il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure”, déclare Sundar Pichai. “J’attends de nous que nous ayons besoin d’espaces physiques pour rassembler les gens, absolument. Nous avons prévu beaucoup de croissance à l’avenir”, a-t-il ajouté.

En bref, le télétravail oui, mais pas à 100%. Pour rappel, le patron de la banque Barclay’s s’était demandé aussi l’intérêt d’entasser 8000 collaborateurs dans un immeuble. Le dirigeant de Google a également évoqué le partenariat avec Apple pour développement d’API pour créer des applications de traçage pour lutter contre le coronavirus. Il se dit prêt à d’autres collaborations avec Apple dans l’avenir.

