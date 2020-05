Facebook veut proposer le télétravail de façon permanente

Les défenseurs du télétravail vont encore pouvoir se réjouir. Le réseau social Facebook veut en effet miser sur ce mode de travail de façon permanente. C’est Mark Zuckerberg, le PDG du groupe, qui a annoncé la nouvelle sur… Facebook. La moitié des employés pourrait alors travailler de chez eux, de façon permanente, d’ici 5 ou 10 ans.

« Je voudrais insister sur le fait que le Covid-19 ne va pas disparaître avant longtemps », a déclaré Mark Zuckerberg. Et de continuer sur les retours d’expérience et de comment se passe le télétravail chez Facebook. 95% des salariés de la firme sont en télétravail en ce moment ! Facebook a d’ailleurs mené une enquête en interne : 50% des employés s’estiment plus productifs en télétravail et 20 à 40% des employés se disent intéressés par travailler à distance de façon permanente. Assez surprenant : la moitié des sondés aimerait retourner au bureau le plus vite possible.

Mark Zuckerberg précise aussi que les rassemblements de plus de 50 personnes seront interdits au moins jusqu’en juillet 2021 chez Facebook. Pour rappel, le patron de la banque Barclays se demandait lui aussi il y a quelques jours quel était “l’intérêt d’entasser 7000 employés dans une tour”. L’entreprise souhaite aussi embaucher plus de gens en télétravail. En espérant que la tendance se généralisera en France…

