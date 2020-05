Ubisoft porte plainte contre Apple et Google

Le géant français du jeu vidéo, Ubisoft, vient de porter plainte contre deux mastodontes du numérique : Apple et Google. L’éditeur a entamé cette action juridique car ils distribuent sur leurs boutiques respectives, l’App Store et le Google Store, Area F2, un FPS qui est étonnamment semblable à Rainbow Six Siege. Dans les commentaires de la fiche de l’App Store, les internautes affirment effectivement qu’il existe de trop nombreuses similitudes entre les deux jeux.

Area F2 est un jeu de tir à la première personne, comme Rainbow Six Siege, développé par Ejoy, une filiale d’Alibaba. Selon Ubisoft, qui a donc déposé sa plainte à Los Angeles ce vendredi, « chaque aspect d’Area F2 copie R6S, de l’écran de sélection au panneau des scores, et tout ce qu’il y a entre les deux », qualifiant même le titre de “copie carbone” de Rainbow Six : Siege.

Ejoy cherche à tirer profit de la popularité de Rainbow Six Siege et à “capturer l’attention et l’argent de (ses) joueurs”, continue Ubisoft. Area F2 a été mis à disposition des utilisateurs d’iPhone et d’Android le mois dernier. Ubisoft avait déjà fait savoir à Apple et Google qu’Area F2 avait enfreint le droit d’auteur, mais les deux entreprises avaient refusé de retirer le titre. Pour rappel, 55 millions de joueurs sont enregistrés sur Rainbow Six Siege, qui n’existe pas sur Android ou iOS.

