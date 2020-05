Google Meet désormais gratuit pour tous

A l’heure où le télétravail s’impose de plus en plus à cause du (ou grâce au ?) coronavirus, les solutions de conférence vidéo n’ont jamais été aussi populaires. La preuve avec Zoom, notamment, qui a explosé, ou Microsoft Teams, qui a enregistré une incroyable hausse de ses utilisateurs. Mais il y en a un dont on ne parle pas assez : Google Meet. Le service du géant Alphabet est pourtant très efficient. Et désormais, il devient gratuit.

Google l’avait promis il y a quelques jours. D’abord conçue pour les professionnels, l’application Google Meet est désormais accessible pour tous ! Il suffit uniquement de s’inscrire avec son adresse mail (pour être assailli de publicités, sans doute). Pour rappel, en mars, les fonctionnalités avancées de Google Meet avaient été mises à disposition de tous les utilisateurs professionnels de G Suite et G Suite for Education. Un don qui avait permis à Google Meet de multiplier par 30 son utilisation quotidienne. Trois milliards de minutes de visionconférences avaient été comptabilisées le mois dernier, ainsi que trois millions de nouveaux utilisateurs.

Voici ce que déclare Google dans un communiqué : « Le télétravail est devenu une réalité pour bon nombre d’entre nous, avec la nécessité de réinventer notre façon de collaborer, communiquer, faire avancer les projets. La visioconférence a été indéniablement un élément facilitateur. Mais d’autres moments, plus personnels, ont dû également se dérouler à distance, comme une téléconsultation avec son médecin, un rendez-vous avec son banquier, des révisions d’examen en groupe ou encore des fêtes d’anniversaire. » Bref, merci Google !

4 / 5 ( 1 vote )