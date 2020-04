Youtube adapte son affichage aux smartphones pliants

Et notamment sur le fameux Galaxy Z Flip. Alors que les smartphones pliants peinent à se démocratiser à cause de leurs prix hors normes, tout semble indiquer que le géant Google y voit une vraie technologie d’avenir. Le propriétaire de Youtube a en effet décidé de déployer une mise à jour sur son application de visionnage de vidéo sur Android, pour que l’affichage de Youtube soit adapté au Galaxy Z Flip.

Ainsi, lorsque le smartphone est plié, l’application Youtube sera adaptée à ce mode flex pour que le lecteur vidéo se place sur la partie supérieure de l’écran. Les commentaires et toutes les autres fonctions restent quant à eux sur la partie inférieur de l’écran. Cela nous rappelle donc plus que jamais la Gameboy SP de Nintendo, avec ses boutons sur le bas et l’écran sur le haut !

Oui, cette façon de regarder les vidéos n’est pas idéale, mais elle est particulièrement pratique quand on a les mains prises ! On pose son téléphone sur une surface dure, et hop, le tour est joué. Puis surtout, une telle mise à jour fait du bien aux marchés des téléphones portables pliants. On doutait en effet de leur popularité et de leur avenir jusqu’ici.

