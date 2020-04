Cyberpunk 2077 n’aura pas de retard

C’est LE titre que les gamers du monde entier attendent, aux côtés de The Last of Us Part II. Mais contrairement à ce dernier, qui a vu sa date de sortie repoussée à une date inconnue en raison de problèmes logistiques liés au coronavirus, Cyberpunk 2077 devrait sortir comme prévu. C’est du moins ce qu’affirme le studio de développement derrière le projet, CD Projekt Red (qui a déjà produit la saga des The Witcher). Cyberpunk 2077 devrait donc sortir en septembre, comme il a été annoncé il y a quelques mois désormais.

Beaucoup de studios réfléchissent au report de leur titre à venir, en raison de conditions de travail devenues impossibles, mais surtout d’un confinement dont on ne connaît toujours pas la date de fin. Les jeux indépendants sont évidemment les premiers concernés, mais certains gros titres aussi, comme The Last of Us Part II cité précédemment.

Mais dans le cas de Cyberpunk 2077, il ne devrait pas y avoir de problèmes. L’année a été faite dans le cadre d’un retour sur l’année précédente fait par le studio. Ce dernier a passé les trois dernières semaines en télétravail, et affirme que “les opérations peuvent se poursuivre”. Dans le même article, on apprend que les revenus des titres du studio ont augmenté de 44% par rapport à l’année précédente, grâce notamment à l’adaptation Netflix de The Witcher.

