L’utilisation de Twitch en hausse de 23%

Décidément, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La preuve avec tous ces services en ligne dont l’usage explose durant le confinement. Après les services de Microsoft, Netflix, Slack et Amazon Prime Video, au tour de Twitch de connaître une importante hausse de ses utilisateurs. Les services de streaming, toujours plus plébiscités, sont en effet une excellente manière de s’occuper, mais surtout de communiquer.

Ainsi, la nouvelle est peu surprenante, mais le temps de visionnage sur Twitch a augmenté de 23% entre février et mars. Au total, ce sont 1,2 milliards d’heures de contenu vidéo qui ont été visionnées ces derniers temps. Par rapport au trimestre dernier, le nombre d’utilisateurs a augmenté de 19,5%, et le nombre de chaînes de 33% ! Ce sont donc toutes les nouvelles chaînes qui ont été porteuses en termes d’utilisateurs.

Au niveau des services concurrents, Mixer et Youtube s’en sortent également bien, mais pas aussi bien que Twitch. Mixer a enregistré 15,9% de visionnages en plus, et Youtube 10,7%. Le service de streaming de Microsoft semble tirer son épingle du jeu, lui qui était si impopulaire jusqu’à peu. Il y a plus de streamers sur Mixer que sur Youtube et Facebook réunis ! En bref, si vous voulez vous lancer dans le streaming, c’est le moment ou jamais…

