Apple TV+ réduit drastiquement sa qualité vidéo, et le rendu est dégueulasse

A l’instar de Netflix, Youtube et Amazon Prime Video, Apple TV+ a opéré à un changement drastique dans la diffusion de ses contenus. Conformément à la demande du commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, les services de streaming sont incités à baisser la qualité de leurs vidéos pour éviter une saturation des réseaux et ainsi empêcher l’Europe entière de ne plus disposer d’Internet.

Si Netflix a baissé de 25% sa qualité, Apple semble avoir pris les choses un peu trop à coeur. En effet, alors que le service de la marque à la pomme proposait automatiquement de la 4K avec HDR, le rendu n’est désormais même plus en HD, mais du 640p ! Des utilisateurs l’ont en effet remarqué, et la qualité est particulièrement moche, comme l’accuse la photo ci-dessus.

On peut comprendre la volonté des services de streaming à se plier au jeu de l’Union européenne, mais là, le changement semble très drastique. Rappelons tout de même que le divertissement est quelque chose d’absolument essentiel pour maintenir les gens chez eux, en confinement. Le télétravail est important, mais la situation de crise que nous traversons est exceptionnelle. Rien ne sert de la dégrader en privant les gens de leur divertissement. Ou sinon, il faut le rembourser !

