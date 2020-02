Coronavirus : la Game Developers Conference officiellement reportée

L’annonce se faisait attendre, elle est désormais officielle. La Game Developers Conference, ou GDC, est reporté à “plus tard cet été”, alors que le salon devait avoir lieu du 16 au 20 mars. « Après une consultation avec nos partenaires de l’industrie et de la communauté du développement de jeux dans le monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la Game Developers Conference », indiquent les organisateurs.

« Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec notre comité, nos intervenants, nos exposants et nos partenaires, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir », ont-ils ajouté. Les organisateurs travaillent avec les partenaires « pour finaliser les détails et nous partagerons plus d’informations sur nos projets dans les prochaines semaines ».

Pour rappel, la GDC a lieu chaque année dans la ville de San Francisco, aux Etats-Unis. Elle permet à de nombreux éditeurs et constructeurs de donner de leurs nouvelles et de procéder à quelques annonces. Sony, Electronic Arts, Epic, Unity, Microsoft et Blizzard avaient déjà décidé dans les derniers jours d’annuler leur venue à SF. Evidemment, toutes les personnes ayant payé pour assister à la GDC seront remboursés dans un délai de 4 à 6 semaines. Espérons que tous les salons de l’année ne subissent pas une annulation.

