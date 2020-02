TCL travaille sur un smartphone avec un double écran coulissant

On n’arrête plus l’innovation. Quitte à faire un peu tout et n’importe quoi. Le fabricant chinois TCL a en effet annoncé travailler sur un concept qui serait plus solide que les smartphones pliables, dont la solidité a été mise à rude épreuve dernièrement : le téléphone avec double écran à slide. Slide pour coulisser, en français. Autrement dit, le smartphone se déplierait grâce à un système qui glisserait puis se fixerait au premier écran.

Il faut dire que les Galaxy Fold, Mate X et Motorola Razr ont bien du mal à convaincre les utilisateurs et les consommateurs. Seul le Galaxy Z Flip de Samsung semble tirer un peu son épingle du jeu, mais de peu. On parle en effet de quelques ruptures de stock ça et là, en raison d’un nombre de téléphones disponibles très léger.

Un rendu 3D de ce téléphone TCL à slide est apparu sur la toile. A première vue, le téléphone offre un design plutôt classique, à la verticale, comme nos smartphones actuels. Mais derrière lui, un second écran peut être coulissé pour ensuite se juxtaposer au premier écran. Pourquoi pas, après tout. La source de CNET, à l’origine de la fuite, affirme que TCL devait présenter son smartphone lors du MWC 2020 de Barcelone, mais le salon a été annulé à cause du Coronavirus… A voir donc si TCL concrétisera son projet d’ici quelques jours.

