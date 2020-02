Déjà des ruptures de stocks pour le Galaxy Z Flip ?

Samsung ne s’attendait peut-être pas à un tel engouement. Et encore moins après le tollé du Galaxy Fold, qui ne s’était écoulé qu’à très peu d’exemplaires. Le Galaxy Z Flip, sorti ce vendredi et annoncé lors de l’événement Galaxy Unpacked de la marque sud-coréenne, serait particulièrement populaire, à son tarif de 1500 euros. Samsung aurait de fait sous-estimé la demande, selon le média The Verge.

Un rédacteur en chef du site, Dieter Bohn, a en effet déclaré sur Twitter que les stocks seraient déjà épuisés dans les magasins Best Buy de San Francisco. « Best Buy a mis en précommande très tôt les Galaxy Z Flip, et tous les magasins de San Francisco étaient en rupture de stock avant que je puisse me le procurer », écrit-il. Il a également appris auprès d’une autre boutique, à Palo Alto, qu’elle n’avait un stock que de 10 unités.

En Corée du Sud, même problème. Selon un article de Wikileaks Korea, le site Sammobile affirme que le Galaxy Z Flip serait en rupture de stock dans le pays. A voir donc si la marque sud-coréenne n’a pas voulu en produire beaucoup ou si elle n’a tout simplement pas voulu envoyer tout son stock d’un coup. Ce qui serait, en somme, une rupture de stock artificielle pour créer la demande…

Best Buy put Galaxy Z Flip preorders up early and all local SF stores sold out of in store pickup before I could finish checkout. Getting one shipped :|

Samsung’s Palo Alto store told me today that they’d have less than 10 units, had been planning to line up lol

— Dieter Bohn (@backlon) February 14, 2020