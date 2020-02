Galaxy Z Flip : un écran très fragile qui se raye facilement

Le nouveau smartphone pliable de la marque sud-coréenne Samsung a fait sensation lors du dernier événement de la firme, le Galaxy Unpacked. Annoncé puis vendu au prix de 1500 euros, le téléphone connaîtrait même quelques ruptures de stock à travers le monde tellement il serait plébiscité. Oui mais voilà, il se peut que le Galaxy Z Flip soit particulièrement fragile, notamment au niveau de sa composante principale : l’écran.

C’est du moins ce que montre le youtubeur JerryRigEverything, qui a fait son business sur un test de rayures à 10 niveaux applicable à tous les nouveaux smartphones. Dès le niveau 2, des rayures se font voir sur l’écran, alors même qu’il devrait être équipé “d’un verre ultra fin en verre”, selon le site de Samsung. Pour rappel, de telles rayures font leur apparition à partir du niveau 5 ou 6 sur d’autres smartphones avec écran en verre.

Samsung a tenu à réagir : « Le Galaxy Z Flip est équipé d’un écran Infinity Flex avec du verre ultra fin (UTG) de Samsung pour offrir un look élégant et de qualité supérieure et offrir une expérience visuelle immersive. La technologie UTG de Samsung, première du genre, est différente des autres appareils Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec précaution. De plus, le Galaxy Z Flip possède une couche protectrice sur le dessus de l’UTG, similaire à celle du Galaxy Fold ». Samsung a également déclaré que des écrans protecteurs seront gratuits pour tous les utilisateurs américains qui viendront dans ses boutiques.

