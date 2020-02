Sonic va devenir le meilleur démarrage pour un film tiré d’un jeu vidéo

Sonic est une figure du jeu vidéo. Malgré des jeux pas toujours excellents (on pense à un opus PS3 notamment…), le petit hérisson bleu a persisté dans l’imaginaire collectif et est encore aujourd’hui un emblème du “8e art”. Le personnage de Sega s’est offert il y a peu un film à son nom, sorti en salle mercredi dernier. Et si les critiques ne sont pas forcément élogieuses à son encontre, force est de constater que l’oeuvre connaît un très beau démarrage dans les salles obscures.

L’adaptation des aventures du hérisson bleu est un véritable carton, et a réalisé un score supérieur sur trois jours à celui de Pokémon : Détective Pikachu. Pour entrer dans les détails, il a déjà engrangé 57 millions de dollars, contre 54,7 millions de dollars pour pokémon : Detective Pikachu.

Le site Boxofficemojo estime quant à lui que les 70 millions de dollars seront franchis dans les 4 prochains jours. Un palier qui représente le meilleur résultat en termes de chiffre d’affaires pour l’adaptation cinéma d’un jeu vidéo. Faut-il remercier la présence du cultissime Jim Carrey dans le rôle du Docteur Robotnik ? Sûrement. En tous cas, si l’on ne peut pas établir le succès du film sur le look changé de Sonic par rapport aux premiers teasers, il est certain que ça a (un peu) joué dans la balance.

4 / 5 ( 1 vote )