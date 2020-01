PS5 : une présentation le 5 février pour un prix de 449€ ?

Voici une console qui fait rêver. La Playstation 5, future machine du géant japonais du jeu vidéo Sony, débarquera en fin d’année. Il n’y a plus de doute. Mais à l’heure actuelle, on ne sait encore pratiquement rien sur la plate-forme événement, qui concurrencera de plein front la Xbox Series X de Microsoft. Il faudra attendre la présentation officielle de la console pour en savoir plus sur elle.

Sauf si les rumeurs se confirment. Selon le site néerlandais Techtastic, qui a repéré une fuite sur le forum américain 4Chan, la PS5 pourrait être présentée bien plus tôt que prévu, soit le 5 février 2020. Oui, c’est dans quelques semaines seulement. Une présentation qui aurait donc lieu une semaine avant celle des nouveaux smartphones Galaxy de Samsung, dont le successeur du Galaxy Fold…

Mais ce ne sont pas les seules “informations” de cette rumeur. Ce 5 février seraient dévoilés « le design de la console, la manette, l’interface, certaines fonctionnalités, la fiche technique […] et les exclusivités. » La PS5 n’aurait que « peu voir pas de temps de chargement », des « téléchargements ultra-rapides », des « contrôles immersifs », une « installation des jeux modulaire »… Son prix ? 449 euros. Un tarif abordable donc. Seul un modèle serait disponible contrairement à la Xbox Series X. Enfin, elle serait rétrocompatible de la PS1 à la PS4, et la Dualshock 4 serait utilisable ainsi que le PSVR.

