Xiaomi, Oppo et Vivo lancent leur équivalent d’AirDrop

Ce qu’Apple invente, les marques chinoises s’en “inspirent” (pour les plus polis d’entre nous). L’outil révolutionnaire AirDrop a donc été copié, comme l’annonçait World is Small il y a quelques mois. Les responsables ? Xiaomi, Oppo et Vivo, qui ont travaillé de mèche pour lancé leur Peer-to-Peer Transmission Alliance, qui fonctionnent sur les appareils des trois entreprises. Une alternative convaincante qui n’est donc pas cantonnée à un seul modèle de smartphone.

Ce nouveau système de transfert de fichiers sans fil permet donc aux utilisateurs ayant un téléphone Xiaomi, Oppo ou Vivo de transférer facilement des fichiers entre leurs appareils mobile sans avoir besoin d’application tierces ou d’un accès au réseau mobile. Photos, vidéos, musiques, documents, etc, tout est pris en charge ! Tout ça, grâce au sacro-saint Bluetooth, qui devient décidément de plus en plus indispensable.

Xiaomi, OPPO and vivo have joined forces to take their Peer-to-Peer Transmission Alliance global, bringing: 1⃣Seamless cross-brand file transfer

2⃣Support transfer of multiple formats

3⃣Protocol for high-speed and stable wireless transfer Welcome more phone brands to join us! pic.twitter.com/NPSrGTc6lX — Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) January 2, 2020

Les transferts se font à très grande vitesse, environ 20 Mégabytes par secondes. Le système a été officialisé l’année dernière, mais le déploiement vient tout juste de commencer. Chez Xiaomi, la fonction est mise en place grâce à MIUI 11. Chez Oppo, avec ColorOS 7. Vivo mettra ça en place durant le mois de février. Au tour de Google désormais d’unifier tout ça pour tous les smartphones Android.

