Grâce à Netflix, The Witcher 3 n’a jamais autant été joué

S’il y a bien un titre qui a marqué cette génération, c’est bien The Witcher 3 : Wild Hunt, sorti en 2015 sur PC, Playstation 4, Xbox One et récemment sur Nintendo Switch. Le jeu nous met dans la peau de Géralt De Rivia, sorceleur, qui doit retrouver coûte que coûte Cirilla, une princesse aux pouvoirs surnaturels. Un synopsis très raccourci et très vulgarisé que reprend, mot pour mot, la série Netflix The Witcher, disponible depuis le 20 décembre dernier.

Une excellente série de huit épisodes qui semble séduire les internautes, qui s’amusent d’ailleurs à la détourner via des memes sur divers réseaux sociaux, à l’instar de The Mandalorian. Mais s’il y avait une conséquence que l’on n’attendait pas, c’est bien la recrudescence de joueurs sur le jeu ! Selon les statistiques Steam Charts, sur PC, on découvre que le jeu de rôle a connu un pic d’un peu plus de 94 000 joueurs en seulement 24 heures. Ce qui n’était jamais arrivé depuis sa sortie. Lors de son lancement, TW3 : Wild Hunt avait observé un plafond à 92 268 joueurs.

En moyenne, sur les 30 derniers jours, le jeu a attiré près de 25 000 joueurs. En guise de comparaison, 28 164 joueurs ont été vus en moyenne sur Red Dead Redemption depuis début décembre, alors qu’il est sorti très récemment. Et nul doute que l’engouement doit également être visible sur les consoles PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

5 / 5 ( 1 vote )